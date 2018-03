Kinderbetreuung wird für Besserverdienende teurer

Kinderbetreuung: Ein Kosten- als auch ein Standortfaktor. − Foto: red Kinderbetreuung: Ein Kosten- als auch ein Standortfaktor. − Foto: red



Einstimmig beschloss jetzt der Gemeinderat in Kirchanschöring (Lkr. Traunstein) die Anpassung der Beiträge für den Kindergarten, die Kinderkrippe, den Kindergartenbus und die Nachmittagsbetreuung von Grundschülern für das Kindergartenjahr 2018/19.

Die Kindergartengebühren werden jedoch sozial verträglich angehoben: So behalte man in der untersten Einkommensstufe den bisherigen Beitragssatz bei. Erhöht werde dieser erst für die oberen Einkommensstufen. "Außerdem haben wir uns darauf verständigt, nicht nur die Beiträge für die Kinderkrippe, sondern auch für den Kindergarten einkommensabhängig festzulegen", sagte Bürgermeister Jörg Birner.

