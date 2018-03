Hundebesitzer sorgen für Ärger

Der Weg zum Seengebiet am Weitsee wäre so idyllisch. Wenn das nur nicht die rücksichtslosen Hundebesitzer wären, die ihre Beutel mit Hundekot neben den Wegen entsorgen. − Foto: Unterforsthuber Der Weg zum Seengebiet am Weitsee wäre so idyllisch. Wenn das nur nicht die rücksichtslosen Hundebesitzer wären, die ihre Beutel mit Hundekot neben den Wegen entsorgen. − Foto: Unterforsthuber



Fritz Erl sprach in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein großes Ärgernis an. Er musste mit ansehen, wie sich verantwortungs- und rücksichtslose Hundehalter nicht um die Hinterlassenschaft ihrer Vierbeiner kümmerten. "Wenn ich einen anspreche, kann man sich meist blöd anreden lassen." Hierzu wusste keiner im Rat eine Patentlösung. Weitere Hundetoiletten helfen sicher auch nicht.

Dazu berichtete Dritte Bürgermeisterin Anita Meisl, dass die Plastiktüten aus den Hundeklos im Wald des Seengebiets rücksichtslos weggeworfen werden. In diesen Fällen ist nicht der Hund das Übel, sondern derjenige, der mit dem Tier unterwegs sei.

Sollte das weiterhin beobachtet werden, muss sich die Gemeinde weitere Schritte überlegen. Der Rat forderte auch alle Grundstücksbesitzer auf, in solchen Fällen Anzeige zu erstatten. − ukMehr zur Gemeinderatssitzung in Schnaitsee lesen Sie am Donnerstag, 15. März, in Ihrer Heimatzeitung.