"Klick-Klack-Theater" zeigt das "Rumpelstilzchen" in Traunreut

Am Freitag, 16. März, öffnet die "Theaterfabrik" in Traunreut den Vorhang für die Kleinsten: Um 16 Uhr gastiert das "Klick-Klack-Theater" mit "Rumpelstilzchen", dem beliebten Märchen der Brüder Grimm, in der Blackbox.

Um seine Tochter mit dem König zu verheiraten, behauptet der Müller, Else könne Stroh zu Gold spinnen. Völlig verzweifelt, weil sie diese Aufgabe nicht meistern kann, nimmt die Müllerstochter die Hilfe eines kleinen Männleins an. Als Gegenleistung erwartet es ihr erstgeborenes Kind. Nur wenn Else es schafft, den Namen des sonderlichen Wesens zu erraten, darf sie es behalten.

Geeignet ist das Stück für Kinder ab drei Jahren. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle des Traunreuter Anzeigers sowie in der "Theaterfabrik". − red/Foto: Beyrer