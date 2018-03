Nikolai Sommer zusammen mit Paralympics-Sieger Martin Braxenthaler. −Foto: TSV Nikolai Sommer zusammen mit Paralympics-Sieger Martin Braxenthaler. −Foto: TSV



Beppo Hofmann, der auch Ski-Abteilungsleiter beim TSV Waging (Lkr. Traunstein) ist, nutzte bei der Jahreshauptversammlung den Abteilungsbericht diesmal nicht für sportliche Darstellungen – "Das kann man im Jahresbericht nachlesen" – sondern erläuterte das "Projekt Nikolai Sommer". In Anwesenheit der Familie Sommer stellte er die Geschehnisse im Zusammenhang mit den Trainingsunfall, der sich im Mai 2017 ereignet hatte, chronologisch geordnet dar. Das daraus entstandene Projekt habe bisher ein unglaubliches Ergebnis von über 175000 Euro an Spendengeldern erbracht und sei damit längst noch nicht beendet. Nikolai selbst richtete noch einige sehr emotional geprägte Worte an die Versammlung und beendete sein "Dankeschön" mit dem Satz: "Einen großen Vorteil hat mein Querschnitt. Ich weiß nun sehr genau, wer meine wahren Freunde sind – der TSV ist mein Freund." − heLesen Sie mehr in der Donnerstagausgabe, 15. März 2018, der Südostbayerischen Rundschau.