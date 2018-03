Auf den Hund gekommen

Bei den Schülerinnen der achten Klasse hat sich, seit Schulhund Sina im Unterricht dabei ist, einiges geändert. Sie müssen jetzt mehr Verantwortung übernehmen. − Foto: Pfingstl Bei den Schülerinnen der achten Klasse hat sich, seit Schulhund Sina im Unterricht dabei ist, einiges geändert. Sie müssen jetzt mehr Verantwortung übernehmen. − Foto: Pfingstl



Die Schülerinnen der achten Klasse malen im Kunstunterricht Bäume mit bunten Farbtupfen. Lehrerin Julia Wagmüller geht von Tisch zu Tisch und gibt Tipps. Es ist ganz leise im kleinen länglichen Klassenzimmer, denn der zehnjährige Labradoodle-Dame Sina beobachtet die Szenerie von ihrer Ecke gleich neben der Tafel aus. Den blonden Kopf auf den Pfoten abgelegt, verfolgt sie den Unterricht.

"Der Hund erzieht auf eine Art und Weise, wie es ein Lehrer gar nicht schafft", sagt Schulleiter Robert Bräu. Er sitzt in seinem Büro und zieht Bilanz. Seit eineinhalb Jahren gibt es an der Grund- und Mittelschule Schnaitsee Hunde im Unterricht. Angefangen hat es im vorhergehenden Schuljahr, erzählt er. Lehrerin Stefanie Bauernschuster wollte damals ihren Labrador mit in die Schule nehmen. Und weil Robert Bräu selbst Hundeliebhaber ist, war er dafür. Nachdem er die Eltern der Kinder und die Kollegen gefragt hatte und keiner etwas dagegen hatte, startete das Projekt Schulhund. "Ich glaube, auf dem Land sind die Leute Tieren gegenüber grundsätzlich aufgeschlossener", sagt Bräu. Dass ein Hund im Unterricht in einer Großstadt so gut angenommen werden würde, das kann er sich nicht vorstellen.