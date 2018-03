Gewaltattacke nach Rosenkrieg nochmal vor Gericht

Ein 48 Jahre alter Lokführer aus Schönau am Königssee sitzt ab Dienstag zum zweiten Mal vor einem Traunsteiner Schwurgericht. −Symbolfoto: dpa Ein 48 Jahre alter Lokführer aus Schönau am Königssee sitzt ab Dienstag zum zweiten Mal vor einem Traunsteiner Schwurgericht. −Symbolfoto: dpa



Ein 48 Jahre alter Lokführer aus Schönau am Königssee sitzt ab Dienstag wegen einer angeblichen Gewaltattacke mit Würgen seiner früheren Freundin bis zur Bewusstlosigkeit zum zweiten Mal vor einem Traunsteiner Schwurgericht. Die Fünfte Strafkammer hatte den teilgeständigen Mann am 27. März 2017 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt, allerdings nicht wegen versuchten Mords, sondern "nur" wegen versuchten Totschlags, dazu wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und weiterer Delikte.

Der Bundesgerichtshof hob die Entscheidung letztes Jahr auf. Die Erste Strafkammer als Schwurgericht mit Vorsitzendem Richter Dr. Klaus Weidmann rollt den Fall am 20., 27. und 28. März, jeweils um 9 Uhr, mit kompletter Beweisaufnahme ganz von vorne auf.

Wie schon im ersten Prozess lautet der Hauptvorwurf "versuchter Mord" an der inzwischen 47 Jahre alten Ex-Lebensgefährtin. Die Beiden kannten sich beruflich und waren vier Monate bis Mitte März 2016 liiert. Der Lokführer wollte die Trennung angeblich nicht akzeptieren und versuchte in den Folgewochen vergeblich, seine Freundin zurückzugewinnen. Im Zug eines Rosenkriegs soll er massiver geworden sein. Die 47-Jährige erlitt zahlreiche Verletzungen. − kd

