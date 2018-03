Auto kracht gegen Anhäger – Hubschrauber im Einsatz

Die Straße war für längere Zeit gesperrt. − Fotos: FDL/BeMi Die Straße war für längere Zeit gesperrt. − Fotos: FDL/BeMi



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am heutigen Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der ST 2091 auf Höhe des Weilers Heretsham ereignet. Eine Frau und ihr Beifahrer aus dem Nördlichen Landkreis Traunstein waren, nach ersten Informationen unseres Reporters vor Ort, unterwegs von Emertsham kommend, in Fahrtrichtung Trostberg. Auf Höhe Heretsham war das Straßenbauamt damit beschäftigt Schneezäune abzubauen. Hierzu stand ein Lastwagen mit Anhänger vorschriftsmäßig gesichert auf der Fahrbahn. Die Autofahrerin wollte mit ihrem Opel Zafira am Lkw vorbeifahren und setzte zum Überholen an. Plötzlich bemerkte sie einen entgegenkommenden Laster der in Richtung Emertsham unterwegs war. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, riss sie das Auto wieder nach rechts und prallte mit voller Wucht mit der Beifahrerseite in das Heck des Lkw-Anhängers. Hierbei verletzte sich der Beifahrer mittelschwer. Die Fahrerin blieb unverletzt. Um den Verletzten schnellstmöglich durch einen Notarzt zu versorgen, wurde der Rettungshubschrauber Christoph 14 zur Unfallstelle geschickt. Weiters war das BRK mit einem Rettungswagen vor Ort. − red



