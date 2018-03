"Druck deinen eigenen Style!" im Jugendatelier Traunstein

Das offene Jugend-Atelier der Stadt Traunstein lädt am morgigen Freitag (16. März 2018) von 15 bis 21 Uhr alle Jugendlichen dazu ein, T-Shirts, Tücher und Taschen mit eigenen Motiven zu bedrucken. Unweit des Brunnenhofes am Rathaus lernen Buben und Mädchen die Technik des Linoldrucks kennen und setzen das Gelernte unverzüglich um, indem sie Accessoires personalisieren und angesagte Kleidungsstücke kreieren. Das Angebot ist kostenlos. Bedruckbare Garderobe muss selbst mitgebracht werden. Weitere Termine sind am 23. März sowie am 6. April. − red/Foto: Petra Breutel