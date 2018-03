Alles rund um die Elektromobilität: Schau in Traunstein

Alles rund um die Elektromobilität erfahren und erleben die Besucher der Handwerkskammer in Traunstein am Freitagnachmittag, 16. März 2018. Rund um das Bildungszentrum wird ein umfangreiches Angebot an Elektrofahrzeugen gezeigt, und Experten der Kfz-Innung Oberbayern, der Elektro-Innung Traunstein und der Handwerkskammer zeigen die Alltagstauglichkeit der E-Autos auf. Fahrzeuge stehen für Probefahrten zur Verfügung, und mit einem E-Kart-Parcours sorgen die Veranstalter dafür, dass der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt. Die Messe findet von 15 bis 18 Uhr auf dem Gelände in der Mühlwiesen statt. − awi/Foto: Wittenzellner