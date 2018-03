Stadt beteiligt sich erstmals bei Aktion "Earth Hour"

Eine Stunde lang wird die Burg im Dunkeln liegen. −F.: Seiffert/NASA Eine Stunde lang wird die Burg im Dunkeln liegen. −F.: Seiffert/NASA



Rund 7000 Städte und Gemeinden in über 180 Ländern, alleine in Deutschland waren es im Vorjahr 323 Kommunen, die bei der WWF-Aktion "Earth Hour" mitmachten. Und dieses Mal ist auch Tittmoning (Lkr. Traunstein) mit von der Partie.

Der Grundgedanke ist so einfach wie eindrucksvoll: Millionen Menschen schalten am 24. März und 20.30 Uhr das Licht für eine Stunde aus. Unzählige Gebäude und Sehenswürdigkeiten versinken 60 Minuten lang im Dunkeln – als Zeichen für den Klimaschutz. In Tittmoning wird für diesen Zeitraum die Beleuchtung der Burganlage gelöscht.

Übrigens sind neben Tittmoning in der Region nur noch drei weitere Orte mit dabei: Trostberg, Traunstein und Laufen.

