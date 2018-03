Trostberg bietet ab Montag Elektroladesäule für E-Autos an

Tanken an der Elektroladesäule: Trostbergs Bürgermeister Karl Schleid (links) und Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum zeigen, wie das ab Montag auf dem Marktmülleranger funktioniert. − Foto: fam Tanken an der Elektroladesäule: Trostbergs Bürgermeister Karl Schleid (links) und Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum zeigen, wie das ab Montag auf dem Marktmülleranger funktioniert. − Foto: fam



Ab Montag kann jeder Elektroautofahrer auf dem Parkplatz auf dem Marktmülleranger in Trostberg (Lkr. Traunstein) Strom tanken. Die Stadtwerke Trostberg haben am Donnerstag dort eine Elektroladesäule installiert. Wer sein E-Auto auftanken will, muss natürlich keine Parkgebühren zahlen. Auch das Tanken an dieser Säule ist im Testbetrieb für die nächsten Wochen und Monate kostenlos. Die zwei Stellplätze an der Säule auf dem Marktmülleranger befinden sich in der Nähe des Maibaums, parallel zur Bundesstraße.

De Stadtwerke geben während ihrer Geschäftszeiten Berechtigungskarten aus. Sie verlangen von den Kunden nur, Ausweis und Führerschein vorzulegen, um die Daten zu bearbeiten, und fünf Euro Pfand für die Berechtigungskarte. An der Elektroladesäule befinden sich zwei Ladepunkte, an denen die E-Autofahrer mit der Berechtigungskarte tanken können. − fam