Gedenkstein an jüdische Familie in Traunstein verschmiert

Bei einer jährlichen Gedenkfeier wird in Traunstein an die jüdische Familie Holzer erinnert – der Gedenkstein an der Kernstraße wurde nun von Unbekannten beschmiert.



Unbekannte Täter haben den Gedenkstein für die jüdische Familie Holzer in Traunstein beschmiert. Der Stein steht laut Polizei an der Kernstraße und wurde an der Vorder- und der Rückseite mit roter Farbe verschmiert. Polizisten bemerkten die Beschädigung am Donnerstagnachmittag. Wann der Stein verunstaltet wurde, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Traunstein unter Tel. 0861/9873-0 in Verbindung zu setzen.

Nationalsozialisten hatten in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 in einer Welle von Gewalt Scheiben eingeworfen, Synagogen angezündet, jüdische Menschen vertrieben, ihnen Gewalt angetan oder si gar ermordet. Auch Traunstein blieb von dem antisemitischen Treiben nicht verschont: Dort wurde die jüdische Familie Holzer aus ihrem Haus vertrieben und später von den Nationalsozialisten ermordet. Bei einer jährlichen Gedenkfeier wird an die Familie erinnert. − red