Leinenpflicht: Hartes Durchgreifen bei Verstoß

Unterschiedliche Zonen, unterschiedliche Regelungen: Große Hunde müssen im zentralen Stadtgebiet und auf dem Gebiet von Kirchheim an die Leine (rot), östlich der B 20 gilt die Verordnung nur auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen. − Foto: Bayern/PNP



Mehr Kontrolle bei der Leinenpflicht und schärferes Durchgreifen gegen Missetäter stehen in Tittmoning (Lkr. Traunstein) jetzt im Raum. Auslöser ist die gestiegene Zahl an Verstößen: "Nahezu täglich kann man beobachten, dass sich Hundebesitzer nicht an die Verordnung halten", sagt Norbert Huber, CSU-Stadtrat und Sprecher der Jagdgenossenschaft. Als neuralgisch gelten besonders die Salzachauen, wie Uli Remmelberger vom Ordnungsamt bestätigt. "Hierzu erreichen uns immer wieder Meldungen von Bürgern." Wie die Heimatzeitung jetzt erfuhr, gipfelte die Lage hier vor einigen Wochen in einem tätlichen Übergriff: Ein Paar wurde bei seinem Spaziergang von vier freilaufenden Hunden verfolgt, fühlte sich in die Enge getrieben und griff schließlich zum Pfefferspray, um die Tiere abzuwehren. Daraufhin attackierten die Hundebesitzer die Frau mit Stöcken. Sie bekam nicht nur einige Schläge ab, beinahe wäre sie zudem in die Salzach gestürzt. Die Polizei ermittelt derzeit in dem Fall. Zugleich hat das Paar aber in einem Schreiben den Fall auch bei der Stadt angezeigt. Ein Extrembeispiel, dass jedoch die grundlegenden Probleme aufzeigt.

