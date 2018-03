Erfolge der Realschüler bei Jugend forscht mit Luftdruckrakete

Freuen sich über die Erfolge: Lehrerin Dr. Tanja Klaus-Joerger (von links), Moritz Runge (hinten), Maximilian Maier (vorne); Maximilian Daxenberger, Tobias Rosenberger, Simon Sojer, Jonas Kocanda, Simon Wiesenbauer und Schulleiterin Cornelia Linnhoff. − Foto: Realschule Freuen sich über die Erfolge: Lehrerin Dr. Tanja Klaus-Joerger (von links), Moritz Runge (hinten), Maximilian Maier (vorne); Maximilian Daxenberger, Tobias Rosenberger, Simon Sojer, Jonas Kocanda, Simon Wiesenbauer und Schulleiterin Cornelia Linnhoff. − Foto: Realschule



"Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge" – unter diesem Motto fand der diesjährige Regionalwettbewerb "Jugend forscht - Schüler experimentieren" unter der Schirmherrschaft des Patenunternehmens Kathrein vom an der Hochschule in Rosenheim statt. Über 100 oberbayerische Jungforscher präsentierten ihre vielfältigen Projekte. Die Walter-Mohr-Realschule Traunreut war nach der erstmaligen und sogleich erfolgreichen Teilnahme 2017 im Fachbereich Chemie erneut vertreten, diesmal mit drei Forschergruppen in den Fachgebieten Biologie, Technik und Physik.

Einen ausgezeichneten zweiten Preis gab es für die Schüler Tobias Rosenberger und Moritz Runge (beide 7. Klasse) für ihre Idee, eine Luftdruckrakete mit einfachen und preiswerten Mitteln selbst zu bauen. Dass dies hervorragend gelang, zeigt die Reichweite der Rakete von über 15 Meter. Auch die kompakte Bauweise, clevere Durchführung und die klare Präsentation beeindruckten die Jury. Dieses Projekt belohnte die Jury des Fachbereichs Physik mit einem hervorragenden 2. Platz verbunden mit einem Preisgeld.

Im Fachbereich Biologie beschäftigten sich Jonas Kocanda (Klasse 6) und Simon Wiesenbauer (Klasse 7) mit der Frage, wie man aus der Natur Farben gewinnen könnte und experimentierten mit verschiedenen Pflanzen und Extraktionsmethoden. Sie erforschten auch, inwieweit die erhaltenen Farben sich eignen, um auf Papier zu malen oder Eier zu färben.

