"Bücherparkett" als Auftakt zur Veranstaltungssaison auf der Burg

Ab April startet wieder das kulturelle Leben auf der Burg. Ab April startet wieder das kulturelle Leben auf der Burg.



Die kulturellen Veranstaltungen auf der Tittmoninger Burg (Lkr. Traunstein) sind ein Besuchermagnet weit über die Region hinaus. Im April startet nun die heurige Ausstellungssaison, für den Auftakt hat man sich einen besonderen Gast eingeladen: Die Burghauser Schauspielerin und Objektkünstlerin Lotte Llacht wird im Audienzsaal des Fürstenstocks ein "Bücherparkett" verlegen. Mit dieser Rauminstallation, die ausdrücklich betreten werden darf, hat sich die Künstlerin zuletzt erst auf der Hamburger LiteraturAltonale und bei Literatur live in Burghausen sowie jüngst in den "Kunsträumen" in München einen Namen gemacht. Und es braucht Mithilfe: Jeder Tittmoninger ist aufgerufen, seine Lieblingsschmöker für das Kunstwerk beizusteuern.

Mehr lesen Sie am Samstag, 17. März, in Ihrer Heimatzeitung.



Mit dem Bücherparkett sorgte die Künstlerin in anderen deutschen Städten für Aufsehen. − Fotos: Zeidler/red Mit dem Bücherparkett sorgte die Künstlerin in anderen deutschen Städten für Aufsehen. − Fotos: Zeidler/red