Roland Hefter in Traunreut: "Es werd scho no…"

An diesem Samstag (17. März 2017) gastiert der Münchner Musik-Kabarettist und Liedermacher Roland Hefter ab 20 Uhr in der Traunreuter "Theaterfabrik". In seinem neuen Album "Es werd scho no..." erzählt der jung gebliebene 50-Jährige Geschichten aus der Mitte des Lebens. Seine Texte handeln von großen wie kleinen Wünschen und Träumen, aber auch peinliche Situationen und Niederlagen sind für Hefter keine Tabu-Themen. Vielmehr trotzt der leidenschaftliche Bayer den Hindernissen, die ihm in den Weg gestellt werden, und findet aufs Neue heraus, dass es in seiner Heimat kaum einen Grund zum Jammern gibt. Weitere Informationen finden Interessierte online unter www.die-theaterfabrik.de. Tickets gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Marcella Merk