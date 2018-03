"Harte Tage, gute Jahre": Lesung in Kulturfabrik

Im Jahr 2009 sorgte Maria Wiesböck bundesweit für Schlagzeilen. Zwei Tage harrte sie in ihrer vier Meter tief unter dem Schnee begrabenen Oberkaseralm aus, ehe sie doch einen Notruf absetzte. − F.: dpa Im Jahr 2009 sorgte Maria Wiesböck bundesweit für Schlagzeilen. Zwei Tage harrte sie in ihrer vier Meter tief unter dem Schnee begrabenen Oberkaseralm aus, ehe sie doch einen Notruf absetzte. − F.: dpa



Eine szenische Lesung von Christiane und Christian Tramitz mit musikalischer Begleitung durch Silke Aichhorn auf der Harfe ist am Dienstag, 20. März, ab 20 Uhr in der Kulturfabrik "Nuts" in Traunstein geplant.

In "Harte Tage, gute Jahre" wird die außergewöhnliche Lebensgeschichte einer bemerkenswerten Frau geschildert, die 70 Jahre auf einer Alm in den bayerischen Bergen verbracht hat: die Sennerin vom Geigelstein. Weil sie Liebeskummer hatte, packte die damals 17-jährige Bauerntochter Maria Wiesböck aus Samerberg 1941 ihren Rucksack, verließ den väterlichen Bauernhof und stieg auf zur Oberkaser-Alm. Dort versorgte sie fortan als Sennerin das Vieh und kehrte nicht einmal in den harten Wintern ins Tal zurück.

Karten gibt es unter Tel. 0861/ 8431, www.nuts-diekulturfabrik.de, im Kiosk Hörterer am Maxplatz in Traunstein und im Laden Rother in Chieming.