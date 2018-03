Bewaffneter an Trostberger Schule? Polizeieinsatz wegen Falschmeldung

Weil ihm langweilig war, meldete ein Jugendlicher am Freitagabend in Trostberg, einen Jugendlichen mit einer Waffe an einer Schule gesehen zu haben. | PNP Weil ihm langweilig war, meldete ein Jugendlicher am Freitagabend in Trostberg, einen Jugendlichen mit einer Waffe an einer Schule gesehen zu haben. - PNP



Ein anonymer Anruf hat am späten Freitagabend in Trostberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 20.30 Uhr meldete eine männliche Person bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd telefonisch, dass sie im Ortsgebiet Trostberg an einer Schule eine verdächtige Wahrnehmung mit zwei Jugendlichen gemacht habe. Einer der Jugendlichen hätte eine Waffe mit sich geführt und diese seinem Begleiter gezeigt. Im Anschluss seien die beiden Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen weggegangen.

Die Polizei schickte mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Trostberg samt umliegender Inspektionen zum Einsatzort, da sich am Freitagabend an der Schule eine Vielzahl von Personen aufhielt. Vor Ort konnten jedoch keine Feststellungen mehr gemacht werden.

Im Rahmen der Ermittlungen machte die Polizei den anonymen Anrufer ausfindig. Als die Polizei ihn mit den Ermittlungsergebnissen konfrontierte, gestand der 17-Jährige, die Geschichte aus Langeweile frei erfunden zu haben.

Der Jugendliche aus dem Raum Trostberg muss sich nun strafrechtlich wegen Missbrauchs von Notrufen verantworten. Außerdem wird geprüft, ob der 17-Jährige für die Kosten des Polizeieinsatzes aufkommen muss, da seine Geschichte erfunden war.

