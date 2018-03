Trennungsstreit artet aus: Mann droht Freundin mit dem Tod

Weil sich seine Freundin von ihm trennen wollte, hat ein 18 Jahre alter Mann in Traunreut (Landkreis Traunstein) damit gedroht, sie umzubringen. −Symbolfoto: Mertl Weil sich seine Freundin von ihm trennen wollte, hat ein 18 Jahre alter Mann in Traunreut (Landkreis Traunstein) damit gedroht, sie umzubringen. −Symbolfoto: Mertl



Ein Trennungsstreit ist am Samstagabend in Traunreut (Landkreis Traunstein) ausgeartet. Es kam zu einer Freiheitsberaubung und zu einer Körperverletzung.

Ein 17 Jahre altes Mädchen hat ihrem 18 Jahre alten Freund in einer Gaststätte in Südtiroler Straße mitgeteilt, dass sie sich von ihm trennen wolle. Der Mann zeigte sich jedoch nicht einverstanden und entriss seiner Freundin das Handy und den Geldbeutel. Anschließend schob er sie gewaltsam aus dem Lokal und packte sie in sein Auto. Dann fuhr er auf einen Parkplatz mit ihr.

Auf dem Parkplatz würgte der 18-Jährige die 17-Jähirge und drohte ihr, sie umzubringen, falls sie nicht bei ihm bleibe. Nach rund 15 Minuten fuhr er zum Lokal zurück, um die Zeche zu zahlen. Dabei flüchtete die 17-Jährige aus dem Auto.

Das Mädchen wurde leicht verletzt. Sie zeigte den 18-Jährigen bei der Polizei an. Zeugen, die den Streit in der Gaststätte verfolgt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Traunreut unter 08669/86140 in Verbindung zu setzen. − pnp