Messe in Traunstein: Elektromobilität kommt langsam in Fahrt

Alles rund um die Elektromobilität gab es bei der E-Auto-Messe, die von der Handwerkskammer hauptverantwortlich veranstaltet wurde, zu sehen. − Foto: awi Alles rund um die Elektromobilität gab es bei der E-Auto-Messe, die von der Handwerkskammer hauptverantwortlich veranstaltet wurde, zu sehen. − Foto: awi



Die Handwerkskammer eröffnete am Freitagnachmittag unter der Schirmherrschaft des Traunsteiner Landrats Siegfried Walch die Messe unter dem Motto "E-Auto-Messe für alle". Viele Interessierte waren gekommen und ließen sich von den Experten der Kfz-Innung Oberbayern, der Elektro-Innung Traunstein und der Handwerkskammer beraten, die sowohl für Fachvorträge wie auch persönliche Beratungen zur Verfügung standen. Eine breite Kooperation an Mitveranstaltern wie beispielsweise die Wirtschaftsförderung, das Forum Ökologie, das Katholische Kreisbildungswerk, der Sonnenkreis des Landratsamtes Traunstein und weitere Anbieter veranstalteten die Messe.

Edmund Halletz, Bildungsberater der Handwerkskammer, ging auf die Fakten rund um die E-Mobilität ein. Georg Beyschlag von Mobilstrom Chiemgau führte aus, wie sich der Ausbau der Ladepunkte entwickelt und wo der Autofahrer unterwegs mit welcher Technik seine Batterien aufladen kann. Otto Zach, Obermeister der Elektro-Innung Traunstein, warb für den Solar-Carport.

Franz Ertl, Regionalleiter der Handwerkskammer, sagte: "Es geht nicht um Schnelligkeit." Er nutze die E-Fahrzeuge der Kammer öfter für Geschäftsfahrten nach München. "Elektroautofahren macht riesig Spaß." Halletz versicherte: "Macht euch keine Sorgen, die funktionieren auch bei schlechtem Wetter." E-Autos würden langsam in Fahrt kommen, auch die deutschen Autobauer hätten inzwischen die Notwendigkeit erkannt, stärker auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb zu setzen. "Die Fahrzeuge leisten einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz", so Halletz. Rund um das Bildungszentrum konnten Fahrzeuge wie beispielsweise der Audi A3 e-tron Plug-In-Hybrid, die BMW’s i3 und i8 oder auch Fahrzeuge von Mercedes (B-Klasse) oder der Volkswagen eUp besichtigt werden. − awiMehr darüber lesen Seie am Montag, 19. März 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.