Großer Andrang auf Passionsmarkt

Was wäre ein Passionsmarkt ohne Palmkätzchen... Was wäre ein Passionsmarkt ohne Palmkätzchen...



Der Kälteeinbruch am Sonntag schreckte nicht vom Besuch des Passionsmarktes in Waging am See (Lkr. Traunstein) ab. Im Gegenteil, die Stände waren gut besucht, vor allem Artikel und Erzeugnisse mit einem Bezug zu Ostern waren gefragt. Zusätzlich lockten die örtlichen Geschäfte mit einem "verkaufsoffenem Sonntag".

Mehr lesen Sie am Montag, 19. März, in Ihrer Heimatzeitung.



...oder Osterhasen? − Fotos: Eder ...oder Osterhasen? − Fotos: Eder





Vom windstillen Eckchen beim "Bacchus" aus unterhielten die "Dorfheiligen" die Marktbesucher. Vom windstillen Eckchen beim "Bacchus" aus unterhielten die "Dorfheiligen" die Marktbesucher.





Die junge Generation versuchte gern ihr Glück am Glücksrad, einer Aktion von "Waging bewegt". Die junge Generation versuchte gern ihr Glück am Glücksrad, einer Aktion von "Waging bewegt".