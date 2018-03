Wäschetrockner ausgebrannt

Ausgebrannt ist der Wäschetrockner am Sonntag in Peterskirchen in der Gemeinde Tacherting. − Foto: Fdl/bmi Ausgebrannt ist der Wäschetrockner am Sonntag in Peterskirchen in der Gemeinde Tacherting. − Foto: Fdl/bmi



Dem geistesgegenwärtigen Handeln des Bewohners eines Hauses an der Weinbergstraße in Peterskirchen in der Gemeinde Tacherting (Lkr. Traunstein) dürfte es zu verdanken sein, dass am Sonntagsnachmittag nicht das ganze Gebäude in Flammen aufging. Der Mann hatte gegen 16.35 Uhr Brandgeruch bemerkt. Als er der Nase nachging, fand er in einem Zimmer im Erdgeschoß den brennenden Trockner.

Das Feuer hatte bereits eine daneben stehende Couch ergriffen. Geistesgegenwärtig schnappte sich der Mann einen Feuerlöscher. Gleichzeitig alarmierte ein weiterer Bewohner die Feuerwehr. Im Einsatz waren die Feuerwehren Peterskirchen mit zehn Helfern und Emertsham mit 18 Kräften. Weitere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren alarmiert worden. Sie brauchten aber nicht mehr einzugreifen. Die Peterskirchner und Emertshamer Feuerwehrler löschten den Brand endgültig ab. Der Bewohner hatte aber durch sein schnelles Handeln verhindert, dass die Flammen weiter auf das Gebäude übergriffen. − wt