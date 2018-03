Söder besucht am Ostermontag den Landkreis Traunstein

Ministerpärsident Markus Söder kommt auf Einladung von Landrat Siegfried Walch am Ostermontag in den Landkreis Traunstein. − Foto: Archiv Ministerpärsident Markus Söder kommt auf Einladung von Landrat Siegfried Walch am Ostermontag in den Landkreis Traunstein. − Foto: Archiv



Bayerns Ministerpräsident wird am Ostermontag in den Landkreis Traunstein kommen. Auf Einladung von Landrat Siegfried Walch nimmt der neue bayerische Ministerpräsident am Georgiritt teil.

Zuvor wird sich Söder bei einem Empfang im Landratsamt in das Goldene Buch des Landkreises und der Stadt Traunstein eintragen. "Es ist für uns eine große Ehre, dass den Ministerpräsidenten einer seiner ersten Termine in unseren Landkreis führt", ließ Walch am Montag in einer Presseerklärung mitteilen. − pnp