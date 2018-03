Präzise Strahlen nicht nur gegen Krebs

Dr. Thomas Auberger und sein Team haben sich nach Klinik-Angaben schnell an dem erneuerten Linearbeschleuniger eingearbeitet. − Foto: Ralf Reuter Dr. Thomas Auberger und sein Team haben sich nach Klinik-Angaben schnell an dem erneuerten Linearbeschleuniger eingearbeitet. − Foto: Ralf Reuter



So beeindruckend die äußere Erscheinung auch ist: Sie lässt nur im Ansatz erahnen, welche hochmoderne Technik der erneuerte Linearbeschleuniger im Klinikum Traunstein in seinem Inneren birgt. "Wir können unsere Patienten mit gut- und bösartigen Tumoren nun noch präziser, schneller, effizienter und schonender behandeln", freut sich Dr. Thomas Auberger, Chefarzt der Abteilung Strahlentherapie und Radioonkologie am Klinikum Traunstein. "Damit bekommen unsere Patienten einen Behandlungsstandard, wie ihn nicht einmal alle Universitätskliniken haben."

Es sei nun unter anderem möglich, darauf zu reagieren, dass sich Organe in Brust und Bauch während des Atmens verschieben. "Ein typisches Anwendungsbeispiel für die atemgesteuerte Strahlenbehandlung, das Gating, ist die Bestrahlung eines Mammakarzinoms auf der linken Seite", so Schneider. "Das Gerät bestrahlt den Tumor hier nur in der Phase des Einatmens, um das Herz der Patientin so optimal wie möglich zu schonen." In der Ausatemphase stoppt das Gerät, um beim nächsten Einatmen wieder zur bestrahlen. − red

