Zuchtviehpreise für Jungkühe ziehen deutlich an

Renate und Martin Halmbacher aus Bichl bei Waldhausen mit dem Stier "Wichtig", der bei der Besamungsstation Bauer in Einsatz geht. − Foto: RZV Renate und Martin Halmbacher aus Bichl bei Waldhausen mit dem Stier "Wichtig", der bei der Besamungsstation Bauer in Einsatz geht. − Foto: RZV



Zahlreiche Besucher haben für eine Belebung des Traunsteiner Zuchtviehmarktes und einen flotten Versteigerungsverlauf gesorgt. Die fünf Zweitkalbskühe erhielten bei im Mittel 2030 Euro den Zuschlag. Der mittlere Erlös für die 54 verkauften Jungkühe lag bei 1743 Euro, wobei die gute Qualität für den Preis mitentscheidend war. Zum anderen hatte das niedrigere Preisniveau im Februar Käufer angezogen. Von den 13 Zuchtstieren konnten elf verkauft werden, wobei drei in den Besamungseinsatz gehen.

Der teuerste Stier des Marktes ging für 18500 Euro an die Besamungsstation Bauer in Wasserburg. Der Wiscona-Sohn ist nach Gesamtzuchtwert der achte von 107 getesteten Halbbrüdern. Außerdem wird ihm eine Vererbung für Milch, Fleisch und Euter prognostiziert. Den Kauf entscheidend beeinflusst hat jedoch das gute Exterieur seiner Mutter und der weiteren Verwandtschaft auf dem Familienbetrieb Halmbacher in Bichl bei Waldhausen.

Der nächste Kälbermarkt findet am Mittwoch, 21. März, statt, der nächste Großviehmarkt am Donnerstag, 12. April. − red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 20. März 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.