"Ist mein Haus noch ganz dicht?"

Energieberater und Diplom-Physiker Peter Pospischil von der Energieagentur Südostbayern in Traunstein zeigt Zuhörern vor dem Landratsamt in Traunstein die Einsatzmöglichkeiten der Wärmebild-Fotografie im Rahmen energetischer Sanierungsmaßnahmen. − Foto: Energieagentur



Seit ihrer Gründung Mitte des Jahres 2016 sind die Energieagentur Südostbayern und ihre Mitarbeiter durch vielfältige neutrale Beratungsangebote zu einem gefragten Gesprächspartner für Bauherren, Privatleute, Kommunen und Unternehmen geworden. Zu den Informationsangeboten gehören Themen wie erneuerbare Energien und Energieeffizienz im Haus, energetische Gebäudesanierung und Fördermöglichkeiten durch den Staat. Die in Traunstein ansässige Energieagentur wird von den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land gemeinsam betrieben.

Reges Interesse herrschte bei zwei Informationsveranstaltungen im Rahmen der Reihe "Mit regionaler Energie in die Zukunft" mit Diskussion in den Landratsämtern Berchtesgadener Land und Traunstein, bei der die Finanzierung und Förderung von Dämm- und Sanierungsmaßnahmen am Haus sowie der Einsatz der Wärmebildkamera im Fokus stand. Der Energieberater und Diplom-Physiker Peter Pospischil erläuterte in Theorie und Praxis, inwieweit die Infrarot-Thermographie im Rahmen einer Erstdiagnose Anhaltspunkte für notwendige Sanierungs- und Dämmmaßnahmen liefern kann. − red

