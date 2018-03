Eltern am Wort: Stadt erhebt Betreuungsbedarf

Kinderbetreuung – ein emotionales Thema für Familien, ein Standort- und Kostenfaktor für Kommunen. − Foto: Stadt Tittmoning Kinderbetreuung – ein emotionales Thema für Familien, ein Standort- und Kostenfaktor für Kommunen. − Foto: Stadt Tittmoning



Wie viele Plätze in Kindergärten, -krippen und in der Mittagsbetreuung werden in den nächsten drei Jahren nötig sein? Müssen längere Öffnungszeiten her, weil in immer mehr Haushalten beide Elternteile berufstätig sind? Und was ist diesen bei der Unterbringung des Nachwuchses wichtig? Diese Fragen versucht die Stadt Tittmoning (Lkr. Traunsein) nun zu klären: An alle Eltern von Kindern im Alter von 0 bis zwölf Jahren (6. Jahrgangsstufe) wurden entsprechende Fragebögen geschickt, bis 27. März sollten sie ausgefüllt retourniert werden. "Eine aktive Beteiligung möglichst aller Familien ist ein wichtiger Baustein für eine sinnvolle Planung an der familienfreundlichen Zukunft unserer Stadt", heißt es aus dem Rathaus.

