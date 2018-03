Bei Schneeglätte gegen Baum: 29-Jährige leicht verletzt

Das Auto der 29-Jährigen prallte frontal gegen einen Baum. − Foto: FDL/AKI Das Auto der 29-Jährigen prallte frontal gegen einen Baum. − Foto: FDL/AKI



Mit dem erneuten Wintereinbruch am Montag sind einige Verkehrsteilnehmer nicht zurecht gekommen. Die Polizei Trostberg musste zu mehreren Unfällen ausrücken. Gegen 14 Uhr ist es auf der Kreisstraße TS 51 zwischen Lindach und Trostberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle ist eine 29-jährige Mazda-Fahrerin, die in Richtung Trostberg unterwegs war, wegen der Glätte in einem Waldstück mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern gekommen. Das Auto krachte frontal gegen einen Baum. Die Einsatzkräfte des BRK waren als Erste an der Einsatzstelle und kümmerten sich umgehend um die leicht verletzte Frau. Die Feuerwehren aus Lindach und Trostberg mussten die TS51 komplett sperren und stellten den Brandschutz sicher. Die Polizei Trostberg nahm den Unfall auf. − red