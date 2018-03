Cannabis-Plantage im Wald: Traunreuter muss ins Gefängnis

Diese Cannabis-Pflanzen in Tragetaschen beschlagnahmte die Polizei bei dem nun verurteilten Traunreuter. − Foto: hr Diese Cannabis-Pflanzen in Tragetaschen beschlagnahmte die Polizei bei dem nun verurteilten Traunreuter. − Foto: hr



In einem Waldgebiet nördlich der Stadt Traunreut (Lkr. Traunstein) baute ein 33 Jahre alter arbeitsloser Traunreuter im Sommer 2016 mindestens zehn Cannabis-Pflanzen an. Weitere 30 in dem Wald entdeckte Pflanzen konnten ihm nicht eindeutig zugeordnet werden. Bei einer Hausdurchsuchung stießen Polizeibeamte außerdem auf 29 Gramm Marihuana, auf Cannabis-Samen sowie eine kleine Menge Amphetamin.

Das Schöffengericht Traunstein mit Richter Wolfgang Ott verurteilte den Angeklagten gestern wegen unerlaubten Besitzes von sowie Handeltreibens mit Betäubungsmitteln zu sieben Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

Der Waldbereich diente, wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen zeigte, wohl schon seit längerer Zeit als illegale Plantage, aufgeteilt in drei Sektoren. Ein Polizeizeuge schilderte am Montag, was er am 2. August 2016 in einem der Sektoren vorgefunden hatte. Verborgen hinter dem Gebüsch am Waldrand seien mehrere 1,5 bis zwei Meter hohe Cannabis-Pflanzen in Tragekörben gestanden – offensichtlich bereit zum Abtransport mit einem Auto.

Entdeckt worden war die Plantage nach dem Hinweis eines Jägers, der den nun Verurteilten und andere Verdächtige an einer Zufahrt zu dem Wald entdeckt und letztlich sogar festgehalten hatte, bis die von ihm gerufene Polizei eintraf. − kd/hr