"Trostberg packt‘s an" – mit großem Zuspruch

Großes Interesse zeigten Vertreter von Vereinen, Schulen, Kindergärten und Jugendhilfeeinrichtungen an dem von der Stadt Trostberg und dem Landkreis Traunstein angestoßenen Projekt "Trostberg packt’s an! Aktiv gegen Sucht". Polizei und Jugendhilfeträger hatten angesichts steigenden Drogenkonsums und Probleme mit Jugendgangs dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt. Und in einer ersten öffentlichen Veranstaltung sollten jetzt möglichst viele Akteure für Gegenmaßnahmen ins Boot geholt werden.

Bürgermeister Karl Schleid betonte, dass sich Trostberg in der Vergangenheit einen guten Namen als liebens- und lebenswerte soziale Kleinstadt gemacht habe. Über den Sozialfonds der Stadt gebe es unbürokratische Unterstützung, und im Hintergrund laufe viel soziale Arbeit in Organisationen, Schulen und Kindergärten ab. Auch die Vereine besäßen eine beachtliche Integrationskraft, lobte der Bürgermeister, "denn eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist auch Präventionsarbeit".

Von "Großstadtverhältnissen" könne in Trostberg keine Rede sein, meinte Schleid in Reaktion auf Äußerungen der Polizei. Außerdem beschränke sich die Thematik nicht auf das Stadtgebiet Trostberg, sondern betreffe den gesamten nördlichen Landkreis. Doch verschiedene Institutionen hätten Handlungsbedarf festgestellt. "Wir sollten sachlich an die Probleme herangehen", so Schleid.

Elisabeth Maier, Sozialraumkoordinatorin im Jugendamt des Landratsamtes, lobte, dass in Trostberg ohnehin schon sehr viel für Kinder und Jugendliche getan werde. "Die Trostberger können stolz sein, dass die Stadt nicht wegschaut." Hermann Soiderer, der Jugendbeamte der Polizeiinspektion Trostberg, kritisierte, dass das Thema Neue Medien in der Präventionsarbeit die Suchtproblematik verdrängt habe. Dabei ist das Thema Sucht allgegenwärtig, wie Lisa Haunerdinger und Gabriele Winkler von der Caritas-Fachambulanz für Suchtberatung verdeutlichten. Im Jahr 2016 habe die Fachambulanz im Landkreis etwa 1200 Klienten betreut – 52,3 Prozent wegen Alkoholmissbrauchs.

Ein Vertreter des TSV Trostberg erkundigte sich, wie man auf das neuere Phänomen der Jugendgangs reagieren wolle. Denn die Vereine kämen an diese Jugendlichen nicht heran. Maier erklärte, dass die Verantwortlichen im Landratsamt die Möglichkeit prüften, einen Streetworker einzusetzen.

