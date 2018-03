Die Welten-Erfinderin

In ihrem Zuhause in Pittenhart erfindet Annette Hartmann viele eigene Welten, die sie ihren Zuhörern nahe bringt. − Foto: Pfingstl In ihrem Zuhause in Pittenhart erfindet Annette Hartmann viele eigene Welten, die sie ihren Zuhörern nahe bringt. − Foto: Pfingstl



In das Reich von Annette Hartmann einzudringen ist, als ob man einen kleinen Märchenpalast betritt. Ihr holzvertäfeltes Wohnzimmer ist voll von Erinnerungen, Bücher stapeln sich auf dem Boden, auf dem Tisch steht eine Vase mit frischen Blumen. In ihrem Reich erschafft die 69-jährige Erzählerin eigene Welten, in denen einmal die Natur, dann Märchen mit listigen Frauen, sagenhaften Drachen, Zauberern oder orientalischen Eselstreibern eine Rolle spielen; Welten, die tiefe Botschaften vermitteln und Identität schaffen. "Geschichten stärken die kulturelle Identität", betont Annette Hartmann.

Ihr Weg als Erzählerin war nicht von vorne herein gezeichnet. "Schon als Kind habe ich sehr gerne Geschichten und Märchen gehört. Mein Vater hat mir und meinen Geschwistern Grimms Märchen vorgelesen", sagt sie. Dazu sei gekommen, dass sie gerne selbst kleine Geschichten geschrieben und erfunden habe. "Alle haben mir immer gesagt, du sollst Dichterin werden. Aber der Weg ist dann erst einmal ganz schön anders verlaufen."

