Rekord: Mehr als 570000 Übernachtungen

Zufriedene Gesichter bei den Touristikern (von links): Stefan Semmelmayr, Geschäftsführer des Chiemgau Tourismus, Eva Gruber, Tourismuschefin der Seegemeinden und Oswald Pehel, Geschäftsführer Tourismus Oberbayern und München. Zufriedene Gesichter bei den Touristikern (von links): Stefan Semmelmayr, Geschäftsführer des Chiemgau Tourismus, Eva Gruber, Tourismuschefin der Seegemeinden und Oswald Pehel, Geschäftsführer Tourismus Oberbayern und München.



Die Tourismusvereinigung der Anrainergemeinden rund um den Waginger See (Lkr. Traunstein) zieht für das abgelaufene Jahr eine sehr positive Bilanz. So gab es in den Gemeinden Waging, Kirchanschöring, Taching, Petting, Wonneberg, Tittmoning und Fridolfing mit mehr als 570000 Übernachtungen einen neuen Rekord. Zudem erhielt die Marktgemeinde Waging vom Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten die Auszeichnung als einer der "Genussorte Bayerns" und wird unter anderem in einem kulinarischen Spezialitätenreiseführer vertreten sein (wir berichteten). − hobLesen Sie mehr in der Dienstagausgabe, 20.März, der Südostbayerischen Rundschau.