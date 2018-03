Joggerin am Simssee vergewaltigt: Fünf Jahre Gefängnis für Täter

Der 35-jährige Asylbewerber (vorne, im Anorak) – hier begleitet von zwei Polizeibeamten – wurde gestern in Traunstein wegen Vergewaltigung zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. − Foto: kd Der 35-jährige Asylbewerber (vorne, im Anorak) – hier begleitet von zwei Polizeibeamten – wurde gestern in Traunstein wegen Vergewaltigung zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. − Foto: kd



Eine 23-jährige Frau, die ein 35 Jahre alter abgelehnter Asylbewerber aus Nigeria am 9. September 2017 gegen 10 Uhr vormittags beim Joggen südlich des Simssees in sexueller Absicht überfallen hatte, rettete sich zu zwei Landwirten, die des Weges kamen. Wegen Vergewaltigung und anderer Delikte musste sich der Tatverdächtige gestern vor der Zweiten Strafkammer am Landgericht Traunstein verantworten. Zwei Komplexe der Anklage stellte die Kammer mit Blick auf das strafrechtliche Gewicht der verbleibenden Vorwürfe ein. Für die Sextat verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren.

Mehr dazu:

- Joggerin am Simsee vergewaltigt - Tatverdächtiger festgenommen

Die Geschädigte, die ihren Sport früher begeistert und regelmäßig ausübte, ist seither deutlich weniger beim Laufen und meidet es, allein zu joggen – vor allem auf der besagten Route am südlichen Seeufer. Brüder oder Freunde müssen sie begleiten. Eine Zeugin sah damals, wie der Angeklagte mit der 23-Jährigen auf dem Feldweg über eine längere Strecke mitlief. Auf sie habe die junge Frau ob der Begleitung "genervten Eindruck" gemacht.

Der Frau wurde der Mann unangenehm. Sie wollte nach Hause laufen. Plötzlich schubste er sie in die Wiese. Die Frau fiel auf den Rücken. Der 35-Jährige lachte und packte sie von hinten um den Hals, fixierte sie mit dem rechten Unterarm und meinte, sie solle sich "nicht so anstellen". Die 23-Jährige wehrte sich nach Kräften und schrie um Hilfe. Das hielt den Asylbewerber nicht davon ab, die Frau am ganzen Körper zu begrapschen – über und unter der Sportbekleidung.

Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in Ihrer Heimatzeitung.