Pittenharter Schreinerei stattet Restaurant auf der Zugspitze aus

So soll das Restaurant später aussehen.



In der Produktionshalle der Schreinerei Hans Mittermaier in Pittenhart (Landkreis Traunstein) rattern die Bohrmaschinen. Einige Angestellte tackern Stoffbahnen an Holzrahmen, ein paar Meter weiter baut jemand Holzboxen zusammen. Kein ungewöhnlicher Anblick für eine Schreinerei, und doch ein ungewöhnlicher Auftrag, den das Pittenharter Unternehmen gerade bewältigt und der gut die Hälfte der Belegschaft in Anspruch nimmt.

Die Schreinerei Hans Mittermaier hat den Zuschlag für den Innenausbau des Gipfelrestaurants auf der Zugspitze bekommen. Den Shop, die Theken, die Gaststätte, für all das ist das Pittenharter Unternehmen mit seinen knapp 30 Mitarbeitern am höchsten Punkt Deutschlands verantwortlich.

Erst seit wenigen Wochen ist die neue Zugspitz-Seilbahn - ein 50 Millionen Euro teures Bauprojekt - in Betrieb. Sie ergänzt die Zahnradbahn und bringt wesentlich mehr Besucher wesentlich schneller auf den Gipfel. Da wundert es kaum, dass nun auch das Gipfel-Restaurant, wo die Gondeln ankommen, vergrößert und modernisiert werden soll. Ein modernes Selbstbedienungsrestaurant mit 450 Sitzplätzen drinnen und 850 Plätzen draußen soll es werden, so die Presseabteilung des Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG.



Geschäftsführer Christian Mittermaier präsentiert in seinem Büro die Pläne für den Umbau.



In der Produktionshalle in Pittenhart werden die Teile für den Ausbau montiert.





Aktuell ist das Gebäude auf dem Gipfel noch im Rohbau.