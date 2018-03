Kollision mit Lkw: 27-jähriger Trostberger schwer verletzt

− Foto: pnp − Foto: pnp



Während des Schneefalls am Montag gegen 15 Uhr ist es auch auf der Kreisstraße TS26 im Waldstück zwischen Engertsham und Trostberg zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei meldet, kam ein 27-Jähriger aus Trostberg mit seinem Auto aufgrund der glatten Fahrbahn ins Schleudern und krachte zunächst mit dem Heck in einen entgegenkommenden Lastwagen, der aus Richtung Engertsham kam. Der Pkw drehte sich erneut und kam zwischen Bäumen zum Stehen, so dass die Fahrertüre blockiert war. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt; er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Zur Rettung des Fahrers hatte die Feuerwehr das Fahrzeugdach des Wagens komplett abnehmen müssen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 12000 Euro. Der 58-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck blieb unverletzt. Die Feuerwehren Heiligkreuz und Trostberg waren mit insgesamt 36 Einsatzkräften vor Ort. Die Kreisstraße wurde längere Zeit komplett gesperrt. − red