"WhatsApp? Die Social-Media-Welt der Jugend"

Müssen sich die Erwachsenen große Sorgen machen, wenn die Jugendlichen ständig am Smartphone hängen? Eine Antwort auf diese Frage versucht Robert Campe, morgen beim Informationsabend in Traunstein zu geben. − Foto: Nico Klein-Allermann



Viele Smartphone-Besitzer starren nur noch in ihr Gerät – auch dank "Whats-App". Der Nachrichtendienst ermöglicht schnellen Nachrichtenaustausch, und das zieht vor allem Jugendliche in seinen Bann – was viele Erwachsene nicht verstehen können. Robert Campe hat das Thema aufgegriffen und mit seinem Buch "WhatsApp, Mama?" einen Bestseller abgeliefert. Der 16-Jährige gewährt den Lesern einen humorvollen Einblick in die digitale Welt der Jugendlichen und klärt die Frage, ob "die Alten" sich Sorgen machen müssen oder einfach nur den Anschluss verpasst haben.

Am Donnerstag, 22. März, ist der Nachwuchs-Autor auf Einladung der Stadtbücherei Traunstein und des Familienstützpunkts des Landkreises zu Gast im Campus St. Michael an der Kardinal-Faulhaber-Straße 6 in Traunstein. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. − red



Robert Campe