Gema-Richtlinien stiften Verwirrung: Infoabend in Traunstein

Die Gema ist für viele immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Die "Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte" vermittelt per Gesetz zwischen Urheber und Nutzer – und regelt die finanziellen Bedingungen. Im Rahmen der Chiemgauer Medienwochen können sich Vertreter von Vereinen, Verbänden oder auch Schulen und Musiker über die Regularien bei der Musiknutzung informieren: Am Mittwoch, 21. März, ab 19 Uhr im Trachtenheim an der Herzog-Wilhelm-Straße 1a in Traunstein. Der Eintritt ist frei.

Bernd Schweinar vom Verband für Popkultur in Bayern wird Auskunft über Meldepflichten und Tarife geben. Generell herrscht eine große Unsicherheit, wer wann zu welchen Bedingungen Musik öffentlich abspielen darf. Schweinar ist verärgert über die neuen Gema-Tarife, die zum Beispiel für Jugendzentren seit 1. Januar viele Konzerte von Nachwuchsbands verhindern. Deswegen sei der Gesellschaft sogar der 2004 von Staatsminister Thomas Goppel überreichte "Bayerische Rockpreis Pick Up" als Novum in der Geschichte wieder aberkannt worden. − red