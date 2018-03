Erziehungsberatung: Neue Außenstelle in Tittmoning

Die Caritas Traunstein kann Erziehungsberatung künftig auch in Tittmoning anbieten. −Symbolbild: dpa Die Caritas Traunstein kann Erziehungsberatung künftig auch in Tittmoning anbieten. −Symbolbild: dpa



Auf einstimmigen Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Kreistages soll das Caritas-Zentrum Traunstein die Erziehungsberatung ausweiten. Die Erziehungsberatungsstelle ist derzeit in Traunstein als Hauptstelle sowie in den Außenstellen Traunreut, Trostberg und Grassau präsent. Nachdem das Gremium am Dienstag vier weitere Wochenstunden für Fachpersonal genehmigt hat, kann die Caritas künftig Außensprechstunden für den Rupertiwinkel in Tittmoning anbieten. Die Kosten für den Landkreis wurden mit 9000 Euro pro Jahr beziffert.

Seit Jahren steigen die Beratungsanfragen aus diesem Bereich, der bei der Aufteilung der Außenstellen der Erziehungsberatung deutlich unterrepräsentiert sei, hatte die Caritas argumentiert. Jugendamts-Chef Franz Feil und letztlich auch der Ausschuss schlossen sich dieser Argumentation an. Im Sozialraum Tittmoning mit den Gemeinden Taching, Fridolfing, Kirchanschöring und Petting fehle ein Beratungsangebot, Betroffene müssten bisher weite Fahrstrecken in Kauf nehmen.

Sechs Zuschussanträge, mehr Geld für Pflegeeltern, die Vorschlagsliste für Jugendschöffen und die Einrichtung von Jugendsozialarbeit an der Ludwig-Thoma-Grundschule in Traunstein waren weitere Themen der Sitzung. Ausführliche Berichte lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 21. März 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.