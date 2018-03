"Würgen bis zur Ohnmacht": Lokführer wieder vor Gericht

Seit Dienstag prüft die Erste Strafkammer des Traunsteiner Schwurgerichts den Fall des Lokführers, der seine frühere Freundin massiv angegriffen hatte. −Symbolfoto: dpa Seit Dienstag prüft die Erste Strafkammer des Traunsteiner Schwurgerichts den Fall des Lokführers, der seine frühere Freundin massiv angegriffen hatte. −Symbolfoto: dpa



Zum zweiten Mal sitzt ein 48 Jahre alter Lokführer aus Schönau am Königssee wegen einer mutmaßlichen massiven Gewaltattacke am 22. Juli 2016 gegen seine 47 Jahre alte frühere Freundin in Berchtesgaden vor einem Traunsteiner Schwurgericht. Die Erste Strafkammer prüft den Fall seit Dienstag von vorne, nachdem der Bundesgerichtshof das Urteil der Fünften Strafkammer vom letzten Jahr über eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten aufgehoben hatte.

Jetzt wiederholte der Angeklagte seine Darstellung aus dem letzten Prozess. Die Geschädigte tritt am 27. März in den Zeugenstand. Mit dem Urteil wird Tags darauf gerechnet.

Mehr dazu:

- Gewaltattacke nach Rosenkrieg nochmal vor Gericht



Mandy Buchholz hat ihrer Nachbarin das leben gerettet, als diese von ihrem Ex-Freund angegriffen wurde. Dafür bekam sie den XY-Preis für Zivilcourage in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY". − Foto: Pfeiffer Mandy Buchholz hat ihrer Nachbarin das leben gerettet, als diese von ihrem Ex-Freund angegriffen wurde. Dafür bekam sie den XY-Preis für Zivilcourage in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY". − Foto: Pfeiffer



Der Lokführer und die Arbeitskollegin, der Nebenklagevertreter Hans-Jörg Schwarzer aus Berchtesgaden beisteht, kannten sich seit 2014. Bei der Weihnachtsfeier im Dezember 2015 kam sich das Paar näher und bezog bereits im Januar 2016 eine gemeinsame Wohnung. In der ersten Märzhälfte 2016 kriselte es in der Beziehung, die Frau trennte sich vom Angeklagten. Der konnte das Aus offensichtlich nicht akzeptieren.

Laut Anklage von Staatsanwalt Björn Pfeifer mit dem Hauptvorwurf des "versuchten Mordes" soll der 48-Jährige gegen 15.45 Uhr die Wohnungstür der 46-Jährigen in Berchtesgaden eingetreten und sofort zum Angriff übergegangen sein mit den Worten: "Jetzt ist es soweit, ich bring dich um."

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Mittwochsausgabe Ihrer Passauer Neuen Presse.