Sechs junge Meerschweinchen ausgesetzt – Polizei sucht Zeugen

Mehrere junge Meerschweinchen sind am Dienstag in Traunstein ausgesetzt worden. −Symbolfoto: Archiv/pnp



Einen traurigen Fund hat eine Traunsteinerin am Dienstagabend im Bereich des Empfinger Hohlweges (Traunstein) gemacht. In einem verschlossenen Pappkarton befanden sich sechs junge Meerschweinchen, die offenbar vom Besitzer ausgesetzt wurden.

Nach Angaben der Polizei waren sämtliche Tiere in einem "desolaten Zustand". Die Beamten übergaben sie in die Obhut einer Veterinärmedizinerin. Es bleibe zu hoffen, dass sich die Jungtiere von ihrer massiven Unterkühlung erholen überleben, so die Polizei.

Gegen den unbekannten Tierhalter wurde eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0861/9873-110 mit der Polizei Traunstein in Verbindung zu setzen. − pnp