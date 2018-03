Landkreis Traunstein gibt eine Million Euro für den Tourismus-Verband

Mit den zertifizierten Muster-Radwegen ist der Chiemgau eine oberbayernweite Vorbildregion. − Fotos: CT Mit den zertifizierten Muster-Radwegen ist der Chiemgau eine oberbayernweite Vorbildregion. − Fotos: CT



Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwochvormittag im Kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes Zuschüsse von über einer Million Euro vergeben. Der größte Profiteur ist wieder der Chiemgau-Tourismus-Verband (CT), der wie in den Vorjahren mit einer Million Euro rechnen kann.

Bevor der Ausschuss dies einstimmig absegnete, hatte CT-Geschäftsführer Stephan Semmelmayr den Kreisräten über die Arbeit des Verbandes im vergangenen Jahr und über Projekte in der Zukunft Auskunft gegeben. Man habe die Marke "Chiemsee - Chiemgau - Bayerische Alpen" weiterentwickelt und sei beispielsweise eine oberbayernweite Vorbildregion mit den zertifizierten Muster-Radwegen, die man in einem Leader-Projekt ebenso ausarbeiten wolle wie die Potenzialanalyse für eine Premium-Wanderregion (wir berichteten).

Laut den aktuellsten Zahlen des Statistischen Landesamtes verzeichneten die gewerblichen Betriebe im Landkreis über zehn Betten und die Campingplätze im Vorjahr 2,8 Millionen Übernachtungen, das ist ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber 2016. Bei den Gästeankünften gab es sogar ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 702682 Menschen. − rse

