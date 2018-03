Pop-Punk zum Abschluss der Chiemgauer Medienwochen

Jungen Künstlern eine Bühne geben: Das ist Sinn und Zweck der Veranstaltungsreihe "Showzimmer". Die Pop-Punk-Band "Take a Bite" wird am Freitag, 23. März 2018, auf der Bühne im "Szenit" im JuZ Traunreut stehen. Los geht es um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Veit Vergara, Daniel Gschwendner, Lucas Huber und Luis Vergara werden ein extra zusammengestelltes Akustik-Set spielen und im Interview mit den Nachwuchsradiomachern von "SO!FM" über ihre Musik sprechen. Der Internet-Radiosender "Radio Buh" zeichnet das Showzimmer auf und strahlt es am Mittwoch, 28. März, ab 14 Uhr sowie am Donnerstag, 29. März, ab 20 Uhr auf www.buh.rocks aus.

Die nächsten Showzimmer sind bereits in Planung: Junge Leute und Jugendliche ab 14 Jahren können sich per E-Mail an team@showzimmer.de anmelden. Von Musik bis zum Poetry Slam ist jede künstlerische Darbietung möglich. Unter www.showzimmer.de gibt es weitere Info. − red