Markus Fröschl bleibt Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes Traunstein

Der neue Vorstand des Landschaftspflegeverbandes (LPV) Traunstein (von rechts): Hans Maier, Beate Rutkowski, Albrecht Münsterer, Dirk Reichenau, Andreas Seehuber, stellvertretender Landrat Sepp Konhäuser, Vorsitzender Markus Fröschl, Sebastian Siglreithmayer, Sabine Pröls, Andreas Holzner, Vitus Pichler und Georg Schützinger. − Foto: Graichen



Der Landschaftspflegeverband (LPV) Traunstein geht seine Aufgaben zum Erhalt der Kulturlandschaft im Landkreis Traunstein in Zukunft weitgehend mit dem bewährten Vorstands-Team an. Aus den turnusmäßigen Wahlen in der Jahreshauptversammlung ging Kreisrat Markus Fröschl wieder als Vorsitzender hervor. Erster Stellvertreter ist Sebastian Siglreithmayer, Kreisvorsitzender des Bayerischen Bauernverbands (BBV), der zweite Stellvertreter ist wieder der Vertreter des Landesjagdverbandes. Da allerdings Rudolf Baumgartner nicht mehr kandidierte, wird dies künftig Andreas Holzner sein, ebenfalls Kreisrat.

Der besondere Charakter der Landschaftspflegeverbände spiegele sich in der Struktur der Vorstandschaft wider, hieß es: In dem gleichberechtigten Zusammenschluss von kommunalpolitischen Institutionen, Bauernschaft und Naturschutzorganisationen werden die Gremien drittelparitätisch besetzt. Daher werden auch die weiteren Vorstandsmitglieder jeweils aus den Reihen dieser Gruppen gewählt.

Fröschl und Geschäftsführer Jürgen Sandner stellten die facettenreiche Tätigkeit des Verbandes im vergangenen Jahr vor. Im Hauptaufgabenfeld, der Landschaftspflege, wurden Maßnahmen für über 278000 Euro durchgeführt, 64000 Euro mehr als 2016. − ig

