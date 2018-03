Sibler: Kurz vor der Kür zum Minister in der Stadtbücherei

Im Dialog: Hörbuch-Sprecher Klaus Haderer (von links), Ruth Tiedge (Geschäftsführerin der Bayerischen Blindenhörbuchbücherei), Bücherei-Leiterin Anette Hagenau und Staatssekretär Bernd Sibler. − Foto: Wittenzellner Im Dialog: Hörbuch-Sprecher Klaus Haderer (von links), Ruth Tiedge (Geschäftsführerin der Bayerischen Blindenhörbuchbücherei), Bücherei-Leiterin Anette Hagenau und Staatssekretär Bernd Sibler. − Foto: Wittenzellner



Menschen in vielen Lebensphasen begleiten, das ist eines der Ziele, die die Stadtbücherei Traunstein mit Leiterin Anette Hagenau verfolgt. Auch für Blinde und Sehbehinderte versucht man ein Angebot zu schaffen. Am Mittwochvormittag informierte sich der Staatssekretär im Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst in Bayern, Bernd Sibler, über die Arbeit der Bücherei. Als Vorsitzender des Bibliotheksverbands Bayern war er auf das Traunsteiner Angebot aufmerksam geworden.

Obwohl er nur wenige Stunden später zum neuen bayerischen Bildungsminister ernannt wurde (wir berichteten) und trotz der winterlichen Straßenverhältnisse hatte er den Termin nicht abgesagt – für die Traunsteiner Verantwortlichen erstaunlich und bemerkenswert. Mit einem etwas zweideutigen Lächeln und der Bemerkung, dass er nach München müsse, verabschiedete sich Sibler lediglich etwas früher als geplant.

In Traunstein war das Pilotprojekt gestartet worden, ein umfassendes Angebot für Sehbehinderte und Blinde zu schaffen. Sibler lobte das Engagement der Stadt und der Bücherei-Mitarbeiter. Man setze mit dem Angebot ein Zeichen für die Leseförderung und gebe ein wichtiges Signal der Inklusion.

Mit 141320 Ausleihen und 79000 Besuchern war die Stadtbücherei übrigens auch 2017 die begehrteste Kultur- und Bildungseinrichtung der Stadt. Dies ging aus dem Jahresbericht der Bücherei hervor, den Hagenau im Kultur- und Sportausschuss vorgestellt hat. − awi

