Nächster Schritt zur umstrittenen Bebauung der Daxerau

Überschwemmungen mitten im Bau des Hochwasserschutzes: In Traunstein lief die Daxerau im Juni 2013 voll. Umweltschützer befürchten, dass die Schutzmaßnahmen beim nächsten größeren Hochwasser nicht ausreichen könnten. − Foto: Wittenzellner Überschwemmungen mitten im Bau des Hochwasserschutzes: In Traunstein lief die Daxerau im Juni 2013 voll. Umweltschützer befürchten, dass die Schutzmaßnahmen beim nächsten größeren Hochwasser nicht ausreichen könnten. − Foto: Wittenzellner



Endlose Gutachten und Gegengutachten wurden angefertigt, um das geplante Neubaugebiet in der Daxerau in Traunstein auf dem ehemaligen Squash- und Tenniscenter durchzuboxen oder doch noch zu verhindern – je nachdem, welche Meinung die Interessensgruppen, Behörden, Anwohner oder Investoren vertreten. Am Ende der kurzen Aussprache votierte der Stadtrat am Donnerstagnachmittag mit 17:7 Stimmen für die Änderung des Flächennutzungsplanes.

Die bestehende Bebauung in der Daxerau liegt überwiegend im Überschwemmungsgebiet der Traun bei einem extremen Hochwasser (HQextrem). Kritiker und Anwohner sehen die Risiken jedoch viel früher auf sie zukommen. Oberbürgermeister Christian Kegel nahm Bezug auf die grundsätzliche Frage, ob die Gutachter und Büros neutral beurteilen würden: "Die sind völlig unverdächtig. Es gibt keinen Grund, an der Neutralität zu zweifeln." − awi

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 23. März 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.