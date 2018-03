"Schülerwelle" sendet live aus dem Chiemgau

Im mobilen Sendestudio im Theatersaal des Campus St. Michael entstand die Radiosendung. − Foto: Q3 Im mobilen Sendestudio im Theatersaal des Campus St. Michael entstand die Radiosendung. − Foto: Q3



Tief Luft holen, Rotlicht an, Regler hoch – und los geht’s. 100 Schüler sind mit eigenen Radiobeiträgen, Moderationen oder Nachrichten auf dem BLM-Schulradiotag in Traunstein auf Sendung gegangen. Unter dem Titel "Schülerwelle" haben angehende Radioprofis aller Klassenstufen in Redaktionen und Workshop-Gruppen zusammengearbeitet, um zu erleben, wie eine Radiosendung entsteht.

Die einstündige Sendung wurde live auf dem Online-Radiosender www.Jugendwelle.fm präsentiert und wird am Samstag, 24. März, um 12 und um 19 Uhr nochmal auf www.radiobuh.de ausgestrahlt. − red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 23. März 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.