Alles dreht sich um den Adel

Ein Brief offenbart ein wohlgehütetes Geheimnis und bringt die Familie durcheinander. − Foto: Guglweid Ein Brief offenbart ein wohlgehütetes Geheimnis und bringt die Familie durcheinander. − Foto: Guglweid



Die letzten Feinheiten in den einzelnen Szenen proben, die fehlenden Requisiten ergänzen und das richtige Outfit für die verschiedenen Rollen finden: all das steht zur Zeit bei der Theatergruppe des Trachtenvereins Truchtlaching auf der Agenda. Für Samstag, 24. März, ist die Premiere für das neue Stück "Besenbinder Beppi" von Ulla Kling angesetzt. Die Proben laufen auf Hochtouren.

Für alle Theaterfreunde besteht an folgenden Terminen Gelegenheit, sich das Stück anzuschauen: Samstag, 24. März, Sonntag, 25. März, am Osterwochenende Sonntag, 1., und Montag, 2. April, Freitag, 6. April, Samstag, 7. April, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 8. April, um 18 Uhr. Kartenreservierungen werden täglich ab 16 Uhr unter Tel. 0171/9429991 von Gabi Widman entgegengenommen. − gug