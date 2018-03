Braucht Trostberg eine ehrenamtliche Sicherheitswacht?

"Wir sind ein zusätzliches Auge und Ohr der Polizei und wandelnde Notrufsäulen", sagte Rita Blum aus Burghausen. Sie und Josef Bernhart, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Trostberg (rechts), informierten den Stadtrat über die Sicherheitswacht. − Foto: luh "Wir sind ein zusätzliches Auge und Ohr der Polizei und wandelnde Notrufsäulen", sagte Rita Blum aus Burghausen. Sie und Josef Bernhart, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Trostberg (rechts), informierten den Stadtrat über die Sicherheitswacht. − Foto: luh



Vertreter der Polizeiinspektion Trostberg haben dem Stadtrat am Mittwochabend das Konzept einer Sicherheitswacht vorgestellt. Denn: "Die Innere Sicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch auf die Mitwirkung und das Engagement der Bürger angewiesen ist", heißt es auf der Homepage der Bayerischen Polizei. Rita Blum, die bereits seit acht Jahren in der Stadt Burghausen ehrenamtlich auf Straßen und Plätzen unterwegs ist, um auf Sicherheit und Ordnung zu achten, erzählte über ihren Alltag auf Streife. Der Stadtrat will in der nächsten Sitzung über die Installation eines solchen Dienstes in Trostberg entscheiden.

Josef Bernhart, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Trostberg, betonte, dass eine Sicherheitswacht nicht mit einer oft martialisch auftretenden Bürgerwehr vergleichbar sei. "Polizeiliche Aufgaben werden von der Sicherheitswacht nicht berührt", stellte er klar. Das Motto laute "Bürger helfen Bürgern", und so seien die Ehrenamtlichen der Sicherheitswacht vor allem Ansprechpartner vor Ort und ein Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei.

Die Angehörigen der Sicherheitswacht sollen vor allem Vandalismus und Straßenkriminalität entgegenwirken. Sie werden von der Polizei immer zu zweit vor allem auf öffentliche Plätze geschickt, in die Umgebung von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel oder in das Umfeld, wo es immer wieder zu mutwilligen Zerstörungen oder zu Schmierereien kommt. Bei verdächtigen Vorkommnissen informiert die Sicherheitswacht über ein Funkgerät die nächste Polizeistreife. Selbst eingreifen wird sie nur im Ausnahmefall, zum Beispiel, wenn dies zur Hilfe von Bürgern dringend geboten ist.

Durch ihre Präsenz sollen die Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger verbessert werden. Außerdem haben die Angehörigen der Sicherheitswacht laut Bernhart Vorbildfunktion, weil sie einer sich ausbreitenden Unkultur des Wegschauens entgegentreten.

Nach den vielen positiven Schilderungen von Rita Blum sagten einige Stadträte, dass sie nun ihre Meinung über die Notwendigkeit einer Sicherheitswacht in Trostberg geändert hätten und von ihrer anfänglichen Ablehnung abgerückt seien. Das Plenum beschloss einstimmig, sich noch einmal darüber zu beraten und in der nächsten Sitzung abzustimmen.

