Waldkraiburgerin soll Freund mit Melonenmesser attackiert haben

Die 33-Jährige aus Waldkraiburg – hier mit ihrem Anwalt – soll ihrem acht Jahre jüngeren Freund Ende Juni 2017 aus Eifersucht in der gemeinsamen Wohnung in Waldkraiburg mit einem langen Messer einen lebensgefährlichen Stich in den Rücken versetzt haben. − Foto: kd Die 33-Jährige aus Waldkraiburg – hier mit ihrem Anwalt – soll ihrem acht Jahre jüngeren Freund Ende Juni 2017 aus Eifersucht in der gemeinsamen Wohnung in Waldkraiburg mit einem langen Messer einen lebensgefährlichen Stich in den Rücken versetzt haben. − Foto: kd



Auf Erinnerungslücken wegen ihrer Alkoholisierung von 2,8 Promille berief sich am Donnerstag am Schwurgericht Traunstein eine 33-jährige Rumäniendeutsche, die ihrem jüngeren Freund ein 34 Zentimeter langes Melonenmesser mit einer Klingenlänge von 18 Zentimeter in der gemeinsamen Wohnung in Waldkraiburg gestoßen haben soll. Der hochgefährliche Stich drang in die Brusthöhle und die Lunge ein. Der inzwischen 27-jährige Nebenkläger überlebte nur knapp.

Die 33-Jährige muss sich daher wegen versuchten Mords und dreifacher gefährlicher Körperverletzung vor dem Schwurgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs verantworten. Das Urteil wird am 5. April erwartet.

Die Angeklagte wuchs in Rumänien auf und lernte dort 2005 ihren späteren Ehemann kennen. Schon mehrfach hatte sie in Deutschland gearbeitet. 2006 wechselte sie mit ihrem Mann nach Oberbayern. Zuletzt betreute sie eine pflegebedürftige Dame rund um die Uhr. Weil die 33-Jährige vier Kinder wollte, ihr Mann den Kinderwunsch aber angeblich nicht erfüllen konnte, trennte sich das Paar, blieb sich jedoch freundschaftlich verbunden.

"Ich hatte zwei Männer, aber keine Stütze hinter mir"

Der als Zeuge in dem Prozess geladene Ehemann berief sich zum Prozessauftakt auf sein Schweigerecht. Die Mutter des Nebenklägers legte der Angeklagten nahe, sich um ihren damals noch in Rumänien lebenden Sohn zu kümmern. Daraus wurde Liebe. Im Februar 2016 bezog das Paar die gemeinsame Wohnung in Waldkraiburg. Häufig habe es verbale und handgreifliche Streitereien gegeben, beteuerte die 33-Jährige. Deshalb habe sie zwischendurch immer wieder mal mehrere Tage bei ihrem Ehemann Schutz gesucht. Die Frau meinte wörtlich: "Ich hatte zwei Männer, aber keine Stütze hinter mir."

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Freitagsausgabe Ihrer Heimatzeitung.