Trickdieb schlug beim Einkauf zu

Der Komplize stahl die Geldbörse aus der Gesäßhosentasche. − Foto: red Der Komplize stahl die Geldbörse aus der Gesäßhosentasche. − Foto: red



Ein 95-jähriger Österreicher ist am Donnerstag in Tittmoning (Lkr. Traunstein) das Opfer eines Trickdiebes geworden: Der Senior war laut Polizei gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt in der Laufener Straße beim Einkaufen. In der Obstabteilung wurde er durch Handzeichen von einem männlichen Unbekannten abgelenkt, während vermutlich zeitgleich ein Komplize den Geldbeutel des 95-Jährigen aus dessen hinterer rechter Gesäßtasche zog und damit verschwand. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei etwa 40-jährige Männer, eine genauere Personenbeschreibung ist leider nicht vorhanden. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Laufen, Tel. 08682/89880 melden.